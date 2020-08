Ríos: "Es muy probable el rebrote de Covid-19 en Santa Cruz"

Cargando...

En horas de la mañana, el Director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, en entrevista con "El Mañanero", alertó a la población cruceña sobre un posible rebrote de Covid-19 en en transcurso de los próximos meses.

"Ya lo teníamos pensado en nuestra linea comunicacional, porque no estamos alejados de la situación mundial, siempre indicamos que el Covid-19 se iba a presentar como un evento internacional de salud publica incontenible, sin embargo se ha logrado con la ayuda de la población la contención y con todas las gestiones realizadas en los 3 niveles de estado", manifestó el Dr. Ríos.

Asimismo, continuo diciendo, " Hemos visto también en otros países, incluso con bastante adelanto en capacidades de recursos, han sufrido un rebrote o la segunda ola, y no estamos ajenos de esa posibilidad, sobre todo considerando la situación de la inmunidad, considerando la situación de que esta enfermedad no genera una inmunidad por largo tiempo que nos permita guardarnos las espaladas".

Sin embargo, adelanto que la posibilidad del rebrote dependerá mucho en el comportamiento de la población, esto en el marco de continuar con las medidas de bioseguridad determinadas por el municipios, es decir, el uso de barbijo y alcohol en gel obligatorio, además de mantener el distanciamiento social.

"El rebrote esta dado por la cantidad contagios que exista, y en estos momentos podríamos estar en un periodo de incubasión masiva, como también que no, ya que esto no es posible saberlo porque en el periodo de incubación no hay manera de hacer pruebas diagnosticas", sostuvo Ríos.

Cabe recordar que Santa Cruz hasta la fecha registra 39.616 casos positivos, 29.500 recuperados y 1.686 fallecidos por Covid-19. Mientras que la población de pacientes activos con el virus es de 8.430.