Shirley Arica tuvo emotivo reencuentro con su hija en el aeropuerto tras regresar de Turquía 

Shirley Arica fue una de las gran favoritas para ganar el reality "El Poder del Amor"; sin embargo, pese a sus esfuerzos y ser una de las pocas que se mantuvo de principio a fin, esto no le alcanzó para llevarse los 15 mil dólares de premio.

Ella, al igual que Austin Palao, estuvo más de tres meses en Turquía participando en el telereality. Asimismo, al finalizar las grabaciones, se quedó un poco más de tiempo por el viejo continente.

Es así que, el pasado viernes 17 de diciembre, cerca de la medianoche, la popular ‘chica realidad’ retornó a la tierra que la vio nacer. Sus seguidoras se organizaron para ir a recibirla al aeropuerto y pudieron grabar uno de los más esperados encuentros.

En un video que fue publicado en Twitter y que ya es viral, se puede observar a la modelo abrazando efusivamente a su pequeña hija. La menos no pudo evitar correr hacia los brazos de su madre apenas la vio.

Como se recuerda, Shirley Arica en algún momento quiso ser eliminada de El Poder del Amor para regresar al Perú y encontrarse con su hija, pues aseguró que nunca antes había pasado tanto tiempo alejado de ella.

“A ver, yo puedo querer muchísimas cosas, pero no depende de mí. Soy mamá y, para las que son mamás, me van a entender. Nunca en mi vida he estado separada tanto tiempo de mi hija y la extraño con el alma, es natural lo que yo estoy sintiendo”, dijo.

Asimismo, su pequeña no fue la única que fue al aeropuerto a recibirla, también lo hizo su mamá, quien también la abrazó y lloró de emoción al volver a verla tras varios meses de su ausencia.