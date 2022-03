Tarde de diversión en Bigote junto a los representantes de Bolivia en El Poder Del Amor

Santa Cruz, Bolivia

Por primera vez juntos en el mismo escenario, los nuevos representantes de Bolivia en el reality turco "El Poder del Amor" disfrutaron de una divertida tarde en "Bigote, El Show".

Así, Carolina Rodas, Alessandro Jiménez y Alexandra Rocha, que son de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba respectivamente, visitaron el programa para compartir un poco de sus historias y participar de los retos propuestos por los chicos.

Primero, se sometieron al "toximómetro", donde respondieron a preguntas como ¿Cómo reaccionarías si piropean a tu pareja delante de ti?, ¿Qué harías si te toca trabajar con la actual pareja de tu ex?, ¿Qué pasa si te toca contratar a la actual pareja de tu ex, quien fue el motivo por el cual terminaron, pero es la persona ideal para el trabajo?, ¿Desconfiarías de tu pareja si no te presta su celular para realizar una llamada?, ¿Revisarías el celular de tu pareja?, ¿Cómo reaccionarías si la persona que estás empezando a conocer se confunde y te dice otro nombre?, ¿Cómo reaccionarías si tu pareja quiere salir sola el fin de semana?, ¿Qué harían si tanto Caro como Alexandra se fijan en el mismo chico en El Poder del Amor?