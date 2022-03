"Esta mujer no busca el amor, el amor la busca a ella", así se define Carolina Rodas

Cargando...

Tras el anuncio del inicio de El Poder del Amor 2 por Red Uno, también se presentó a la nueva participante de Santa Cruz, Carolina Rodas, quien en una entrevista abrió su corazón a los televidentes y contó 'sin pelos en la lengua' que va decidida a ganar este reality, aclarando que beso a la primera no va haber.

Con una personalidad arrolladora, Carolina contó que no la pensó dos veces cuando le hicieron la invitación para formar parte de esta importante producción. Se califica como una persona 'impulsiva, muy bocona, cuenteriche (chismosa)', señala que es así porque es muy inocente.

Le gusta probar nuevas experiencias, considera que siempre se debe tomar las oportunidades que da la vida. "Quiero que la vida me sorprenda", subrayó.

La rubia se dirigió a sus competidoras, anticipando a que se enfrentarán, puesto que "las mujeres piensan que al verla espontánea y expresiva es toda una amenaza, mi problema en realidad es que jamás me callo", avizorando que habrá mucha tela que cortar en esta nueva temporada.

Al despedirse advirtió a los chicos que a ella no les gustan los "lanzados', prefiere los que generan una aura de misterio, dejó en claro que ella no le gustan los besuqueos. "A mi él que me prueba no me deja", sentenció.