Tentativa de feminicidio revela un triángulo amoroso entre gemelas y un exreo

Santa Cruz, Bolivia

Tentativa de feminicidio en la zona Los Lotes, en el departamento de Santa Cruz, donde un exreo convivía con dos hermanas. En esta nota vamos a conocer más acerca de este tema y el avance investigativo por parte de la Policía que ya lleva en curso esta investigación.

Una mujer de 25 años fue golpeada por su concubino, la víctima fue auxiliada por la Policía y trasladada a un hospital para que reciba atención médica. La tentativa de feminicidio ocurrió la madrugada del pasado lunes, 15 de agosto, en el barrio Las Américas (Los Lotes). El agresor fue aprehendido por la Policía.

Según los datos, Nelson Mauricio González de 27 años, es un exreo de la cárcel de Palmasola y convive con dos hermanas, con quienes procreó un hijo en cada una de ellas. El fin de semana la víctima le reclamó esta situación y fue brutalmente golpeada por su concubino que a la vez es su cuñado.

La mujer agredida relató en el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, que “el sujeto se encuentra libre y teme por su vida, por la de su bebé, incluso por la de su hermana y su sobrina, lo único que quiero es que lo manden a la cárcel que es el lugar donde merece estar”.

“Él me amenazó de muerte y yo temo por mi vida, incluso su familia me ha estado llamando para que yo desista de la denuncia y me amenazaron con quitarme a mi bebé”. Conto ‘Gabriela’. “Hace cuatro años que estoy casada con él y la verdad me ha pegado siempre, en el 2019 me anime a denunciarlo, pero quede embarazada de mi hijo que ahora tiene un año y siete meses”, agregó entre lágrimas.

Además, teme que le haga daño a su hermana gemela con quien su esposo procreó una hija y tiene una relación extramatrimonial. “Temo por su vida porque si fue agresivo conmigo también lo será con ella, la persona agresiva no cambia”.

Pese a tener varios antecedentes siempre sale libre, porque él tiene bastantes amigos que lo sacan y sale como si nada, por eso pido a las autoridades que me ayuden hacer justicia y quiero que vaya preso, manifestó.

Mi hermana no dice nada, esta ciega como un día lo estuve yo por él, ella lo apoya y no quiere que vaya preso, eso me pidió y que desista de la denuncia, indicó la afligida mujer.