Transporte público desde el 6 de julio en Santa Cruz

Una nueva normalidad iniciará en Santa Cruz desde el 6 de julio, en el que incluirá la vuelta del sector transporte a sus actividades, por lo que han preparado medidas de bioseguridad para evitar el aumento de contagios por COVID-19.

El dirigente de Transporte, Mario Guerrero, compartió en '#TeCuidoMeCuidas' los protocolos que realizarán, destacando:

Por otro lado, también se refirió sobre el mantenimiento del precio del pasaje:

"Hicimos llegar al Gobierno Municipal la propuesta económica de 3bs porque el costo operativo no nos da para cobrar 2bs, pero nuestra alcaldesa no ha entendido esa demanda y solamente lo ha impuesto los 2bs; eso no cubre nuestro costo operativo", manifestó Guerrero.