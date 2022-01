Vecinos enfurecidos intentan quemar la vivienda del violador en serie y piden que su familia desaloje

El Alto

Vecinos de la zona Ballivián de El Alto, aledañas a la casa del violador en serie, donde se halló dos cuerpos en estado de putrefacción de dos adolescentes de 15 y 17 años, intentaron quemar el inmueble, piden el desalojo de la familia del acusado, a quien los sindican de ser cómplices.

“Estamos sumamente indignados por esta justicia, en Bolivia no hay justicia los rateros entran y salen de la cárcel, matan a su querer, no quieren que nosotros nos defendamos, entonces de una vez que nos maten de canto que vamos a hacer, hay personas que se defienden y ellos no más están en la cárcel”, manifestó un vecino de la zona Ballivián de El Alto.