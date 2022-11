Vicerrector a Del Castillo: "Santa Cruz tiene vergüenza de tener un ministro como usted"

Santa Cruz, Bolivia

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, criticó las declaraciones del ministro de Gobierno Carlos Eduardo Del Castillo y le dijo que fue el Movimiento Al Socialismo (MAS) que llevó gente a Santa Cruz para generar violencia.

“Dice que están peleando cruceños contra cruceños, no mienta ministro, son los masistas que usted ha traído para atacar a su pueblo, no son cruceños contra cruceños. Los cruceños estamos haciendo la defensa de nuestra ciudad. Ministro no mienta a Bolivia”, señaló Vargas en entrevista en el programa Que No Me Pierda.