VIDEO: Para las chicas, Andrés es un tremendo picaflor

Estambul, Turquía

Al parecer Andrés no está haciendo las cosas bien. Quizá su forma de ser o de acercarse a chicas no es la correcta. Andrea ha sido muy clara con Andrés, le ha dicho que no tiene problemas en que la siga conociendo, pero que deje de coquetear y de estar a abrazos y besos, que si él es así, ella, no necesariamente. tiene que aguantar su forma de ser.

Por su parte Mare también está algo desconcertada por la actitud de Andrés, ya que ha sentido que su acercamiento tras todo lo que vivieron, ha sido una señal de que el amor puede darse después de todo.

Pero también no logra entender qué es lo que realmente quiere Andrés, ya que cree que pica de un lado y pica del otro, porque no sabe con quien quiere quedarse realmente.

En definitiva la forma de conquistar de Andrés confunde a las chicas, sobre todo a Andrea y a Mare, que ambas piensan de que él no come ni deja comer, ya que indirectamente no está permitiendo de que ellas conozcan a otros chicos y que los otros chicos las conozcan a ellas.

A continuación les dejamos el video con los detalles de esta conversación entre ambos lados, de los chicos y las chicas con respecto al término "conquista":