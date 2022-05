Violan y matan a una niña de 12 años en Viacha; el acusado es un adolescente de 16

La Paz

El hecho se habría suscitado en la comunidad de Vichaya, ubicado en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, los padres de la menor realizaron la denuncia y comunarios del lugar piden justicia.

La familia de la menor se habría ausentado a cosechar papá, la niña decidió retornar a su hogar con el fin de adelantar sus tareas, posteriormente fue encontrada sin vida tirada en la carretera de la comunidad de Vichaya.

La madre de la menor pide justicia, afirmó que su hija era primera de la clase, por lo que estudiaba con mucho empeño, ella cursaba el primero de secundaria.

“Yo me quede allá, tengo mi chacra, ahí me quede, mi hijita vino y ahora esto me lo hicieron. Ella estaba estudiando, estaba en primero de secundaria. Por favor quiero justicia, ayúdenme, no tengo ni plata”, manifestó la madre de la menor.