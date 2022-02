“Yo fui la persona que más amo a Diana” manifestó la expareja de la periodista fallecida y se declara inocente

Cargando...

Santa Cruz

En una entrevista realizada este martes, en el programa Que No Me Pierda, Carlos Vargas se declaró inocente de la muerte de la locutora Diana Porcel y afirma que su expareja sufría “depresión debido a que su familia siempre le habría abandonado”, y que incluso ella fue criada por su abuela y no por sus padres.

“Yo fui la persona que más amo a Diana, yo fui quien le dio más cariño, yo fui la persona que ella necesitaba, yo le di la alegría de salir a donde ella quería, siempre salimos juntos. Yo a ella la amo, es imposible que pueda hacerle daño”, manifestó Vargas.

En tanto la señora Patricia tía de Diana, señaló que Carlos en sus declaraciones y las entrevistas en medios de comunicación, se contradice constantemente, responsabilizando a su familia de un supuesto abandono a la fallecida, hecho que según recalcó nunca existió.

“Hay muchos testigos cercanos que dicen lo contrario, (que él) era una persona que todo el tiempo la hostigaba al salir del trabajo, le quitaba el celular, cuando le enviaban los mensajes de WhatsApp, lo clonaba para poder leerlos”, aseveró Patricia.

Según la expareja de Diana, el hizo lo posible para ayudarla a superar la depresión y que incluso, su círculo de amistades colaboraron en el caso.

“Yo estoy consciente de lo que hice con mi pareja, hemos vivido bien, hemos estado felices los dos, en ningún momento hemos llegado a discutir, ni pelear, así como lo dicen. Yo hice todo lo posible, tengo un círculo de amigos donde la han ayudado, ella siempre vivía con la depresión de su familia”, agregó Vargas.

La pasada jornada, profesionales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) junto a la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), realizaron la necropsia al cuerpo de Diana Porcel Landívar de 23 años, en la morgue de la Pampa de la Isla, para determinar las causas de su muerte.

Cargando...

La locutora, fue encontrada sin vida el sábado 6 de febrero en su cuarto de la calle Chilón N.º 79 por la avenida Roca y Coronado, donde vivía junto a su pareja, Jaime Carlos Vargas Silva.