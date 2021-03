"Al mal tiempo buena cara": Alivia el resfriado con Mentisan Plus Día

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

A causa de las inclemencias del tiempo y temperaturas inestable a las que estamos expuesto en esta época del año, es muy probable que nos de gripe y resfriado, estos acompañados de algunos síntomas muy molestos, como el decaimiento, fiebre, dolores musculares, catarro, congestión nasal, dolores de cabeza, congestión de garganta, escalofríos y sueño.

La solución para no tener que soportar esos desagradables síntomas, que nos desconecta de nuestras actividades diarias, es el consumo de un buen antigripal, Mentisan Plus Día, es la solución más eficaz de alivianar este mal.

Mentisan Plus Día, esta compuesto de vitamina C y permite un rápido y prolongado alivio de los molestos síntomas de la gripe y

el resfrío, es fácil de consumir ya que viene en un práctico sobrecito con sabor a frutas y sin azúcar. Mentisan Plus Día, lo encuentras en todas las farmacias del país.

