Bolivia no ha autorizado el uso del Dióxido de Cloro como tratamiento contra el COVID-19

La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED), dependiente del Ministerio de Salud, advirtió hoy sobre los riesgos que implica el uso del Dióxido de Cloro como tratamiento contra el coronavirus COVID-19.

“El Clorito de Sodio o Dióxido de Cloro, producto denominado como ‘Solución Mineral Milagrosa’, no corresponde a un medicamento y no cuenta con registro sanitario otorgado por AGEMED que respalde su seguridad, calidad y eficacia para sanar el COVID-19. Por lo tanto su elaboración, importación, distribución, comercialización y uso en nuestro territorio es ilegal”, señala un comunicado institucional.

La AGEMED explicó que tanto el clorito de sodio como el dióxido de cloro son productos químicos utilizados como ingredientes activos para desinfectantes y otros usos industriales, y que no existe evidencia científica que respalde su uso contra el COVID-19 u otras enfermedades que se publicitan de forma “engañosa” a través de redes sociales u otros medios de comunicación.

“Su uso pone en grave riesgo la salud de la población que lo consume o pretende hacerlo”, advirtió.

De acuerdo con el comunicado de la AGEMED, el clorito de sodio o dióxido de cloro no está reconocido como medicamento por ninguna agencia sanitaria a nivel internacional, no se encuentra incluido en norma farmacológica y a la fecha no existe ninguna solicitud de registro sanitario.

Efectos adversos mortales

"La FDA ha recibido reportes de personas que experimentaron eventos adversos graves después de tomar un producto de dióxido de cloro incluyendo insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática aguda, ritmos cardíacos anormales y posiblemente mortales".

Otras personas reportaron una rápida destrucción de los glóbulos rojos, algo que requiere una transfusión de sangre para curarlo, vómitos y diarrea severa.

La FDA recuerda además que quienes consumen este producto se demoran en buscar un tratamiento médico apropiado, lo que puede agravar la enfermedad.

Y aun así, YouTube y Facebook están llenos de videos de gente que dice haberse curado gracias a esta solución al que le atribuyen propiedades antimicrobianas, antivirales y antibacterianas.

Sobre todo, coincidiendo con la pandemia del coronavirus, los testimonios se focalizan ahora en recuperaciones del virus milagrosas.

Desmintiendo el bulo

El cantante Miguel Bosé ha vuelto a protagonizar una polémica en redes sociales. Una de sus últimas publicaciones tiene que ver con un bulo en el que afirma que Bolivia ha autorizado el uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus.

“Enhorabuena a Bolivia por esta decisión, tan sabia como la que tomó Ecuador en su momento”, recoge su mensaje. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que lo que ha hecho Bolivia es desautorizar el uso tanto del dióxido de cloro como del clorito de sodio.