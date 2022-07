Centaurus, la nueva variante “cinco veces más contagiosa” que ómicron

Cargando...

Mundo

Se dio a conocer sobre la detección de una nueva variante de Covid-19 en algunos países, se trata de BA.2.75 o también llamada Centaurus; te contamos cuáles son sus síntomas.

Centaurus ya fue detectada en 10 países, entre los que se encuentra el Reino Unido, Estados Unidos, India, Australia y Alemania.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se ha clasificado a Centaurus como una vairante de interés, pero no de preocupación, ya que aunque está siendo monitoreada todavía no hay evidencia de que cause problemas.

También se dio a conocer que el número de contagios de BA.2.75. continúa siendo bajo, por ejemplo, la mayoría de las infecciones en el Reino Unido son impulsadas por las variantes Ómicron BA.4 y BA.5.

Centaurus se detectó en la India en mayo pasado y al parecer tendría ciertas ventajas en relación con las variantes que circulan actualmente. Algunos por ejemplo han notado que BA.2.75 se ha extendido en regiones de la India.

Cargando...

En este país, se indicó que es posible que se haya alcanzado su punto máximo, además, no ha habido un gran aumento de hospitalizaciones o muertes desde que apareció esta subvariante de Covid-19.

Síntomas de Centaurus, subvariante de Covid-19

Dolor de cabeza.

Secreción nasal.

Tos.

Cansancio.

Es menos común la pérdida del gusto y el olfato.