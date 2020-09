CIENCIA: Detectan proteína clave contra metástasis del cáncer de mama

Cargando...

La colaboración entre células malignas y también células normales es lo que produce un tumor. La comunicación entre ellas genera el cáncer y, en ocasiones, la metástasis. Es por esta razón que un equipo de investigadores del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), junto con el CIBER de Cáncer (Ciberonc), ha identificado el papel clave de la proteína integrina B3 (ITGB3) en la metástasis del cáncer de mama, sin ella, las células no son capaces de comunicarse con otras células tumorales y del entorno.

El estudio que recoge este relevante hallazgo, en palabras del doctor Santiago Ramón y Cajal, jefe de Patología Molecular Traslacional del VHIR, acaba de ser difundido este miércoles en 'Nature Communications'. Este descubrimiento podría ser una diana terapéutica para evitar la propagación de la enfermedad a otros órganos del cuerpo.

"Estamos trabajando en intentar cortar la comunicación celular para evitar que el tumor crezca y dé metástasis. Y para eso sabemos que, cuando inhibimos la proteína B3 de las células, estas no dan metástasis o lo hacen un número muy bajito. ¿Por qué? Porque no son capaces de comunicarse con otras células y, por tanto, no generan invasividad ni metástasis", cuenta Ramón y Cajal, que también es jefe del Servicio de Anatomía Patológica de Vall d'Hebron y jefe de grupo de Ciberonc.

El 90% de las muertes producidas por cáncer de mama lo son a causa de las metástasis en otros órganos, como el pulmón, y en la formación de dichos tumores es clave la comunicación entre células, en las que las vesículas tienen un rol preponderante.

"En la aproximación teórica, creemos que este hallazgo podría ser importante para más cánceres. Cuando hablamos de cáncer, debemos hablar de células que cooperan entre sí, tanto tumorales como no tumorales. Así que esta es una importante fuente de investigación", explica Ramón y Cajal.

Según el especialista, el desafío de la actual investigación del cáncer son las metástasis, pues las probabilidades de supervivencia cambian mucho dependiendo de si el tumor se detecta temprana o tardíamente.

Los investigadores están ahora trabajando en el desarrollo de anticuerpos que puedan neutralizar la proteína B3, de forma que las células tumorales sean insuficientes para generar metástasis. El fármaco que están desarrollando tardaría todavía un año en estar preparado. Pero, en todo caso, Ramón y Cajal se muestra optimista porque los mecanismos de metástasis del cáncer de mama y de los carcinomas en general pueden ser similares, y asegura que tardeo temprano el cáncer podrá controlarse mucho más que ahora.

"Estos inhibidores serían específicos para el control de las metástasis. Por eso, deberían administrarse conjuntamente con otros tratamientos dirigidos al tumor primario", añade este investigador.

Este mecanismo de entrada a las células, basado en la proteína B3, se ha observado con anterioridad en muchos virus herpes cuando infectan a células humanas, una similitud que ha ayudado a los investigadores a conocer y estudiar esta vía de entrada.