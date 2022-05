Colegio Médico asegura que en Santa Cruz ya se vive una sindemia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, advirtió que en el departamento ya se vive una sindemia; debido a una combinación de enfermedades, como ser dengue, chikungunya, covid-19, y ahora la fiebre amarilla.

Una sindemia es la concentración de dos o más epidemias o brotes de enfermedades en una población.

“Están concurriendo diferentes tipos de enfermedades de tipo virales, es por lo tanto que ahora en Santa Cruz, principalmente por nuestro clima, vamos a tener diferentes tipos de manifestaciones”, declaró.

Con respecto a la fiebre amarilla, Anzoátegui, sugiere a la población inmunizarse, puesto que es considerada una enfermedad de mayor letalidad ya que existiría el 60% de probabilidad de fallecimiento.

Reclamó que los hospitales necesitan condiciones, como ser recursos humanos y espacio físico.

“Vamos a tropezar con los mismos problemas de que van a ser rechazados nuestros pacientes, pero no porque el profesional en salud no lo quiera atender; sino porque no hay un espacio físico donde se le pueda dar la atención necesaria” dijo el representante de los galenos cruceños.