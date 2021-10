Herland Vaca Diez se pronuncia ante la irresponsabilidad del Gobierno en el pago del SUS

Cargando...

Bolivia

El Dr. Herland Vaca Diez, Director del Instituto del Riñón, se ha pronunciado esta semana, exponiendo su preocupación ante la irresponsabilidad del Gobierno por la deuda que sostiene hasta el momento con el seguro SUS por un total de 3 millones de bolivianos, lo que significa que durante 7 meses el Instituto ha solventado los tratamientos de los pacientes con problemas renales crónicos.

El profesional lamenta la empatía del Estado con estos pacientes y asegura que no tienen la más mínima idea de lo que su dejadez está por provocar, ya que los pacientes sin diálisis y hemodiálisis no funcionan, no viven, ya que sus riñones sin tratamiento y sin control no cumplen su función al 100%.

Además siente impotencia al no poder hacer más, pero subvencionar al Estado ya no está en sus manos y es por esto que desde el lunes la atención en el Instituto estará suspendida para más de 40 pacientes, hasta que el Gobierno cumpla su obligación con el seguro. Sumado a esto la osadía de criticar los servicios del Instituto sin tener conocimiento de lo que se está haciendo.

Cargando...

"Pretexto talvez para no pagar, lo considero inhumano, inaudito e inaceptable y desde el lunes que se atengan ellos a las consecuencias, tienen todo el poder y pueden hacer lo que les de la gana conmigo y con el Instituto...", indicó el Dr. Vaca Diez.

El Dr. justifica su molestia, ya que no logra entender el abuso del Gobierno, y agradece más bien no haber gestionado el préstamo que tenía previsto para poder apoyar a todos estos pacientes, ya que si lo hubiera hecho habría salido perdiendo ante la posición que el Gobierno está tomando ahora de prescindir de los servicios del Instituto del Riñón.