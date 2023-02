“Los médicos no me dan esperanza”, niña con dengue lucha por su vida en Montero

Cargando...

Montero, Santa Cruz

Una niña de ocho años está luchando por su vida en una clínica del municipio de Montero. Ella presenta un cuadro grave de dengue hemorrágico que la tiene desde hace 10 días en terapia intensiva.

La señora Ledia Flores relató en el programa Que No Me Pierda que peregrinó por diferentes hospitales públicas en busca de atención médica para su pequeña, pero todos ellos estaban colapsados de pacientes que, en su mayoría, están sufriendo la misma enfermedad.

“Ella está muy mal, los médicos todos los días me dicen: ‘puede que no pase de esta noche’, pero siempre les respondo que confío en Dios”, dijo bastante afectada la mamá de la pequeña.

Clama a la población por ayuda, ya que la cuenta con la clínica privada supera los 70 mil bolivianos, sin contar los gastos en medicamentos para la pequeña, que también necesita donadores de sangre.

“A la población de Santa Cruz por favor necesito que me ayuden. Los médicos no me dan esperanza, pero yo tengo fe en Dios y sé que él va sacar a mi niña de terapia intensiva”, pide entre lágrimas la señora Ledia.

También pidió a las autoridades de Montero reforzar los trabajos de fumigación por las diferentes zonas del municipio; puesto que, su segundo hijo también dio positivo a la enfermedad.

Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse al número de teléfono: 609 39 820 – también a la cuenta del Banco Fassil 801662153 a nombre de Ledia Flores.

