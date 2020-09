México se acerca a 700,000 contagios de coronavirus, Gobierno destaca tendencia a la baja

CIUDAD DE MÉXICO, (Reuters) - México se aproximaba el lunes a los 700,000 contagios de coronavirus, situándose como el sexto país del mundo con más infectados, aunque según las autoridades la epidemia va a la baja desde hace siete semanas en la nación latinoamericana, cuarta en número de fallecimientos.

La Secretaría de Salud reportó el domingo 3,542 casos en las 24 horas previas, elevando la cifra total a 697,663, así como 235 nuevos decesos relacionados con la enfermedad COVID-19, para un global de 73,493.

Sin embargo, explicó que "México y el resto de países del continente americano son susceptibles a que se presenten rebrotes", una preocupación para la segunda mayor economía de América Latina desde que en junio comenzó un progresivo retorno a las actividades sociales y económicas.

"Fueron las medidas correctas, lo que no estuvo bien fue la ignorancia de la gente", dijo a Reuters la estudiante Jimena García. El comerciante Cirilo Camarena criticó a las autoridades por no dar suficiente ejemplo a la población. "¿Por qué el Gobierno no anda protegido como nosotros?", cuestionó.