¿Puede un bebé generar inmunidad si su madre es vacunada contra la COVID-19?

El COVID-19 ha generado muchas preguntas a lo largo del último año, pero poco a poco la ciencia ha logrado resolver algunas y entre ellas ha logrado desarrollar una cura. Sin embargo, muchas personas se han sentido nerviosas y con más dudas sobre qué tan efectiva sería la vacuna, los efectos secundarios que tendría, e incluso si las mujeres que han sido vacunadas podrían transmitir la inmunidad a sus bebés.

Una investigación publicada en el American Journal of Obstetrics and Gynecology ha dado esperanzas sobre esta última inquietud, pues además de comprobar la efectividad de las vacunas en mujeres embarazadas y lactando, descubrió que las mamás sí han estado transmitiendo la inmunidad a sus recién nacidos. El estudio incluyó a 131 mujeres de las cuales 84 estaban embarazadas, 31 lactando y 16 no embarazadas. Cada una recibió una de las dos vacunas de ARNm: Pfizer o Moderna.

A pesar de lo mencionado, es importante que se consulte a un especialista en caso de querer vacunarse y estar embarazada.

Un excelente panorama

Una vez que las mujeres fueron vacunadas, extrajeron muestras de su sangre para poder analizar la cantidad de cuerpos que generaron al virus. Los resultados fueron impresionantes, se halló que cada una de las mujeres había desarrollado una inmunidad sólida, tanto las embarazadas como las que estaban en periodo de lactancia o las que no estaban embarazadas y fue aumentando conforme el tiempo pasaba.

Estos resultados también se compararon con los anticuerpos generados en mujeres embarazadas que se habían contagiado de COVID-19 de forma natural, lo que permitió que los investigadores pudieran concluir que el nivel de anticuerpos que se desencadenaron por la vacuna fueron mucho mayores que los que se produjeron por una infección natural.

Pero, ¿qué es la inmunidad pasiva?

La inmunidad pasiva es el tipo de inmunidad que se da cuando una persona adquiere anticuerpos en vez de producirlos o generarlos por cuenta propia. Esto puede ser por medio de una vacuna, o en este caso, cuando la madre los transmite a través de la leche materna o la placenta.

En este estudio se descubrió que los anticuerpos sí se transmitían a los bebés, debido a que se encontraron anticuerpos en todas las muestras de sangre que se tomaron del cordón umbilical. Así mismo, encontraron anticuerpos específicos del virus en la leche materna lo que indica que la inmunidad pasiva también se está transmitiendo por esta vía. Por lo que cada vez más se alienta a las futuras madres a recibir la vacuna. Además, la investigación reveló que no hay un momento ideal para vacunar a las mujeres embarazadas debido a que los niveles de anticuerpos no se vieron afectados por el trimestre en que se les aplicó.

Es un hecho que todavía falta mucho camino por recorrer e investigaciones más profundas y amplias para responder a detalle los nuevos cuestionamientos que van surgiendo. No obstante, es importante estar al pendiente de cada nuevo descubrimiento de la ciencia. Recordemos que no hay que olvidar siempre lo necesario que es contar con el respaldo de un especialista en cada decisión que se vaya tomando para asegurar el bienestar tanto de la madre como del bebé.

Agradecemos la colaboración del Dr. Ricardo Salinas Valiente, especialista en pediatría y nutrición infantil. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Pediatría Médica, posteriormente realizó con éxito una especialidad en Nutrición Infantil en la Universidad La Salle, cuenta actualmente con más de 10 años de experiencia médica en donde sus áreas del conocimiento se han enfocado en; control de niño sano, nutrición infantil, vacunación y tamiz neonatal, entre otras más. Ha sido Coordinador Médico en la Dirección Médica Grupo Ángeles y ha participado en múltiples Conferencias Nacionales e internacionales.

Referencias: