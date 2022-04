Selena Gomez revela cómo cambió su vida desde que dejó internet: "Me hace sentir normal"

Cochabamba, Bolivia

Selena Gomez publica rara vez en redes sociales y la razón es muy sencilla: hace poco más de cuatro años, decidió dejar internet y desde entonces su salud mental mejoró considerablemente.

Esto lo hizo conocer la cantante durante una entrevista con Good Morning America, donde, además, habló de su nuevo proyecto ‘Wondermind’. Esta plataforma propone prácticas diarias para ejercitar la salud mental.

Gomez creó esta plataforma en colaboración con Mandy Teefey y la empresaria Daniella Pierson, quienes tomaron la decisión de lanzar ‘WonderMind’ a inicios de 2022.

Selena y la bipolaridad

Y es que el hecho que Selena Gomez haya lanzado esta plataforma no es casualidad. Desde 2018, la cantante ha hablado públicamente de su salud mental luego de ser diagnosticada con bipolaridad.

"Fui a uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, el Hospital McLean, y hablé de que después de años de pasar por muchas cosas diferentes, me di cuenta de que era bipolar", dijo Selena en 2018. "Entonces, cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo sé".