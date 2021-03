Selena Gómez se retirará de la música tras su nuevo disco Revelación

Cargando...

A un paso del retiro. La cantante estadounidense Selena Gómez brindó una entrevista exclusiva, donde por primera vez aseguró que piensa retirarse de la música. La intérprete contó que se sintió frustrada debido a que muchos seguidores no valoraron su trabajo musical cuando estrenó su disco Rare en 2020.

Reveló que, para ella, “Lose You to Love Me” fue la mejor canción de su carrera, porque plasmó todos sus sentimientos en la letra; sin embargo, percibió que para la gente no fue suficiente.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como ‘¿Cuál es el punto?, ¿por qué sigo haciendo esto?’” , “Lose You to Love Me” sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas, todavía no era suficiente”, declaró la joven artista.

El estreno de su disco Revelación definirá si continua en la industria musical. “Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música”, agregó.

Comentó que esa diferencia que buscaba lo ha logrado con Revelación, que tiene temas en idioma español gracias a colaboraciones que hizo con el reguetonero Rauw Alejandro y que es producido por Tiny, del equipo de Bad Bunny.

“El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia... Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo. Gran parte de mi base de fans es latina, y les he estado diciendo que este álbum iba a suceder durante años”, expresó.

Además, confesó que las críticas en redes le afectaron, por ello tuvo que abandonar sus cuentas durante un tiempo. “Estaba cansada de leer cosas horribles. Estaba cansada de ver la vida de otras personas. Después de esa decisión, sentí libertad. Mi vida frente a mí era mi vida, y yo estaba presente, y no podría haber estado más feliz por eso”, mencionó la cantante.