"Tenet" pone a prueba apetito por ir al cine en EEUU en medio de pandemia de coronavirus

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 3 sep (Reuters) - El thriller "Tenet", de Christopher Nolan, finalmente llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana, con la esperanza de revivir la asistencia al cine después de que la pandemia provocó el cierre de salas y escasez de contenido nuevo.

Hollywood dio un suspiro de alivio el fin de semana pasado cuando "Tenet" recaudó 53,6 millones de dólares en Europa y otros mercados, lo que sugirió que las audiencias están deseosas de nuevo contenido y preparadas para acatar las medidas de distanciamiento social y usar mascarillas para ver las películas en grandes pantallas interiores.

Ahora la industria está esperando ver si los estadounidenses están igualmente interesados. La película de Warner Bros., protagonizada por John David Washington, con un costo de producción de 200 millones de dólares, será el primer lanzamiento de gran presupuesto de un estudio de Hollywood desde que el coronavirus cerró los cines en marzo.

La larga espera "ha elevado esta película al estado de muy importante simbólica, cultural y financieramente. Representa un punto de inflexión para el negocio del cine que ha quedado al margen durante cinco meses", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios en Comscore.

Aunque los cines de la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, los mayores mercados del país, siguen cerrados, se espera que más de la mitad de las salas del país reabran sus puertas, aunque la capacidad se limitará al 50%.

AMC Entertainment, la cadena de cines más grande de Estados Unidos, dijo que iba a abrir otras 140 locaciones este fin de semana para poner en funcionamiento el 70% de sus salas.

China, que desafía a Estados Unidos como el mercado cinematográfico más grande del mundo, también lanzará "Tenet" este fin de semana. Es el primer lanzamiento del país asiático de un nuevo título importante de Hollywood desde enero.

Dergarabedian dijo que las expectativas de la taquilla del fin de semana para "Tenet" fluctuaban enormemente entre 15 y 30 millones de dólares. Pero la película no será juzgada en sus primeros días.

"Sabemos que estamos corriendo un maratón, no un sprint, y esperamos que este filme se reproduzca mucho tiempo", dijo Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures Group, en un comunicado sobre los resultados del fin de semana pasado.

"Tenet" tiene poca competencia. La película de bésibol de 2013 "42" tendrá un relanzamiento limitado como tributo a su estrella Chadwick Boseman, quien murió la semana pasada, pero el thriller de Russell Crowe "Unhinged", la película para jóvenes adultos "The New Mutants" y la comedia "Bill & Ted Face the Music" fueron lanzados a finales de agosto.

Recién en octubre las audiencias podrán ver una nueva película de superhéroes, con "Wonder Woman 1984".

