Biden incorpora a un crítico de las grandes tecnológicas a su equipo de asesores

Por Susan Heavey y Nandita Bose

WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - El presidente Joe Biden completó el viernes el personal de la Casa Blanca con la incorporación de un alto asesor que ha abogado por la división de las grandes empresas tecnológicas, junto con una serie de nuevos nombramientos centrados en el COVID-19, la justicia penal y la economía estadounidense.

La Casa Blanca anunció la incorporación de seis funcionarios más a su Consejo Económico Nacional, entre los que se encuentra el profesor de la Universidad de Columbia Tim Wu, que acuñó el término "neutralidad de la red" y ha advertido contra una economía dominada por unas pocas empresas gigantes.

Wu escribió en 2018 un libro titulado "The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age" sobre las desigualdades creadas por la extrema concentración económica.

"Creo que las divisiones o deshacer las fusiones son en realidad más necesarias de lo que hemos apreciado en las últimas décadas", ha dicho Wu antes sobre las empresas grandes tecnológicas.

La Casa Blanca dijo que Wu ayudaría a impulsar la agenda de Biden, incluyendo el trato a los monopolios y los problemas de poder de mercado.

"El presidente ha dejado claro que enfrentará al abuso de poder y eso incluye el abuso de poder de las grandes empresas tecnológicas y sus ejecutivos", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, a periodistas.

"Tim ayudará a avanzar en la agenda del presidente, que incluye abordar los desafíos económicos y sociales que plantea el creciente poder de las plataformas tecnológicas, promover la competencia y abordar los problemas de monopolio y poder de mercado", dijo Psaki.

Wu ha trabajado como asesor principal del fiscal general de Nueva York y como asesor de la Comisión Federal de Comercio y del Consejo Económico Nacional. "Poniendo este hilo de twitter en espera por ahora - ¡hasta luego!", escribió Wu en un post el viernes.

Su nombramiento es una victoria para los progresistas que han presionado para un escrutinio más estricto de las grandes empresas tecnológicas como Facebook Inc, Twitter Inc, Amazon y Google de Alphabet Inc, y es probable que dé forma al enfoque de la Casa Blanca sobre el endurecimiento de la aplicación de la legislación antimonopolio.

(Reporte de Susan Heavey y Nandita Bose; reporte adicional de Trevor Hunnicutt y Jeff Mason; Editado en español por Javier López de Lérida)