El banco central australiano, entre los afectados por caídas generalizadas de internet

Por Jonathan Barrett y Kanishka Singh

SÍDNEY, 17 jun (Reuters) - El banco central de Australia, su servicio postal, varios bancos comerciales y otras empresas del país sufrieron caídas temporales de la conexión a internet el jueves, como consecuencia de un segundo gran apagón tras un problema en una empresa de computación en nube en poco más de una semana.

Una de las empresas afectadas, Virgin Australia, dijo que fue "una de las muchas organizaciones que experimentaron una interrupción con el sistema de entrega de contenidos de Akamai", aunque la situación ya estaba resuelta.

La segunda aerolínea del país dijo que utiliza los servicios de Akamai Technologies Inc para la autenticación de su red informática.

Akamai opera una red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) mediante una red de servidores que trabajan de forma coordinada para proporcionar una entrega rápida de contenidos.

"Somos conscientes del problema y estamos trabajando activamente para restablecer los servicios lo antes posible", dijo un portavoz de Akamai en un comunicado enviado por correo electrónico.

Anders Nilsson, responsable tecnológico de ESET Nordics, dijo que el problema fue probablemente causado por una actualización o configuración.

Las interrupciones, que afectaron sobre todo a Australia el jueves, tienen lugar poco más de una semana después de que miles de sitios web estatales, de noticias y de redes sociales de todo el mundo se vieran afectados por un problema técnico relacionado con la empresa de servicios en nube estadounidense Fastly Inc.

En Australia, los sitios web del banco central, el Commonwealth Bank of Australia, el Westpac Banking Corp y el Australia and New Zealand Banking Group, habían retomado su actividad a última hora de la tarde del jueves.

El Banco de la Reserva de Australia canceló una operación de compra de bonos del Estado a largo plazo debido a las dificultades técnicas.

Los sitios web de las principales aerolíneas estadounidenses, American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines y Delta Air Lines, también sufrieron interrupciones a primera hora del jueves, según el sitio web de seguimiento de interrupciones del servicio Downdetector. Los sitios web volvieron a funcionar en aproximadamente una hora.

No estaba claro si las interrupciones en Australia y Estados Unidos están relacionadas.

(Reporte de Jonathan Barrett, Kanishka Singh, Wayne Cole, Renju Jose, Paulina Duran, Radhika Anilkumar y Jamie Freed; Edición de Edwina Gibbs y Elaine Hardcastle; Traducción de Darío Fernández)