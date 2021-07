Google se enfrentará en el tribunal contra la multa antimonopolio de la UE -fuentes

Cargando...

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 12 jul (Reuters) - Google tratará de anular una multa antimonopolio sin precedentes por valor de 4.340 millones de euros (5.150 millones de dólares) de la UE en una audiencia de cinco días en el segundo tribunal más alto de Europa, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

En su decisión de 2018, la Comisión Europea dijo que Google había utilizado su popular sistema operativo móvil Android para frenar a sus rivales, una práctica anticompetitiva que data de 2011.

Android, utilizado por los fabricantes de dispositivos de forma gratuita, se encuentra en alrededor del 80% de los teléfonos inteligentes del mundo. El caso es el más importante de los tres que la UE ha abierto contra Google debido al poder de mercado de Android. Google, filial del grupo cotizado Alphabet, ha acumulado más de 8.000 millones de euros en multas antimonopolio de la UE en la última década.

La audiencia se iniciará el 27 de septiembre, dijeron las fuentes. Google no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios realizada por Reuters.

El Tribunal General, con sede en Luxemburgo, dijo que no podía confirmar la audiencia, ya que las fechas no se han hecho públicas por ahora. El periodo de cinco días es más largo que la media, pero no es inusual.

Google cuenta con el respaldo de los grupos de presión Application Developers Alliance (ADA) y Computer & Communications Industry Association (CCIA), los fabricantes de dispositivos Android Gigaset Communications GmbH y HMD Global Oy, que tiene la licencia exclusiva de la marca Nokia para teléfonos, y la empresa tecnológica noruega Opera Software.

Por su parte, la Comisión cuenta con el apoyo de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), los grupos editoriales alemanes VDZ y BDZV, el buscador checo Seznam, el grupo de presión FairSearch y el buscador francés Qwant.

El caso lleva el nombre de "T-604/18 Google contra la Comisión Europea".

(1 dólar = 0,8422 euros)

(Reporte de Foo Yun Chee Edición de Mark Potter; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)