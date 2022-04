La nueva ayuda de Google Docs para tener una mejor redacción

Cargando...

Google Docs pronto incorporará nuevas herramientas para mejorar la escritura de los usuarios. Además de sugerencias de gramática y ortografía, también sumará recomendaciones para utilizar lenguaje más inclusivo así como para evitar términos inapropiados.

“Estas nuevas funciones ofrecen una variedad de sugerencias de estilo y escritura a medida que se redactan documentos. Las sugerencias aparecerán a medida que se escribe y lo guiarán cuando haya oportunidades para evitar palabras repetidas o innecesarias, lo cual ayudará a diversificar su escritura y garantizará que esté usando la palabra más efectiva para la situación”, se destaca en el comunicado.

Al usuario se podrá recomendar también que en ciertos contextos opte por usar voz activa, en vez de pasiva o que escriba una oración más concisa para mayor claridad. A su vez, se marcará el lenguaje potencialmente discriminatorio o inapropiado, junto con sugerencias sobre cómo hacer que su escritura sea más inclusiva y apropiada para su audiencia.

Google que las sugerencias de tono y estilo estarán disponibles para los suscriptores de Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus y Education Plus”. En tanto que las “Advertencias de palabras” estarán disponibles en los planes Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, así como Teaching and Learning Up”.

Aquellos usuarios con planes más básicos como Google Workspace Essentials, no se obtendrá, por lo pronto, ningún conjunto de funciones.

Las nuevas herramientas de escritura comenzarán a llegar a los usuarios en las próximas dos semanas según anunció la compañía en su blog oficial.

Otra de las novedades que llegará al servicio es una nueva vista “sin página” para Docs, que formatea el documento al tamaño de la ventana que se está usando.