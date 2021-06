Londres negocia con 6 empresas para crear fábricas de baterías de vehículos eléctricos - FT

Cargando...

16 jun (Reuters) - El Reino Unido está en conversaciones con seis empresas para la construcción de gigafábricas de baterías para coches eléctricos, informó el miércoles el Financial Times, citando a personas informadas de las conversaciones.

Ford Motor Co, Nissan Motor Co Ltd, LG Corp, Samsung y las empresas de nuevas tecnologías Britishvolt e InoBat Auto están en conversaciones con el Gobierno británico o las autoridades locales sobre las ubicaciones de las posibles fábricas y el apoyo financiero, según el informe. (https://on.ft.com/3wu1eYz)

El plan del Gobierno británico de prohibir la venta de nuevos coches de gasolina y diésel en 2030 y de híbridos en 2035 obligará a las fábricas de vehículos del país a pasar a producir modelos eléctricos.

Un portavoz del departamento de negocios del Reino Unido dijo al FT que el Gobierno estaba "dedicado a asegurar las gigafábricas, y seguir trabajando estrechamente con los inversores y los fabricantes de vehículos para avanzar en los planes de producción masiva de baterías en el Reino Unido".

Hasta ahora, hay 38 gigafábricas previstas en toda Europa, según el grupo de presión ecológico Transport & Environment, y solo el proyecto de Britishvolt se ha dado a conocer en el Reino Unido, según el periódico.

En las primeras conversaciones con el Gobierno británico, Ford ha indicado que estaba estudiando la posibilidad de fabricar baterías en el Reino Unido que luego se enviarían a Turquía para utilizarlas en una versión eléctrica prevista de su furgoneta Transit, informó el Financial Times.

Según el artículo, Ford podría fabricar partes de los módulos de las baterías en Reino Unido antes de enviarlas a Turquía para el trabajo final y la instalación.

Las conversaciones de Nissan con el Gobierno sobre la construcción de una planta de baterías en su complejo de fabricación de Sunderland dependen de los costes energéticos, según el Financial Times.

LG y Samsung se encuentran en las primeras fases de las conversaciones con el Gobierno británico sobre inversiones, y es probable que las empresas sólo sigan adelante si tienen acuerdos con los principales fabricantes de automóviles, añade el informe.

Las seis empresas y el Gobierno británico no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

(Reporte de Kanishka Singh en Bengaluru; Editado por Himani Sarkar y Shounak Dasgupta, traducido por Michael Susin)