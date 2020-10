Netflix sube los precios a clientes en EEUU y sus acciones se disparan

Cargando...

Por Lisa Richwine

29 oct (Reuters) - El servicio de video en línea Netflix Inc. elevó el jueves los precios mensuales en Estados Unidos para sus planes de suscripción estándar y premium, una medida que provocó una subida de las acciones de la compañía de casi un 5%.

Netflix incrementó el costo de su suscripción estándar en un dólar al mes a 14 dólares, y el precio del plan premium subió 2 dólares al mes a 18 dólares. El servicio estándar, el más popular de la compañía, permite dos transmisiones al mismo tiempo, mientras que el premium admite cuatro transmisiones simultáneas.

El aumento de precio fue el primero para los clientes de Estados Unidos desde enero de 2019.

Las acciones de Netflix subieron un 4,8% a 509,53 dólares en la tarde en el Nasdaq.

Netflix, el servicio de streaming dominante en el mundo, disfrutó de un auge de suscripciones a principios de año, ya que espectadores de todo el mundo se quedaron en casa para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus.

La compañía espera terminar el 2020 con más de 200 millones de suscriptores de streaming en todo el mundo, de los cuales 73 millones son de Estados Unidos y Canadá. Enfrenta una lista creciente de competidores, incluyendo a Disney+ de Walt Disney Co, HBO Max de AT&T Inc y Apple TV+ de Apple Inc.

El jueves, un portavoz de Netflix dijo que la compañía estaba subiendo los precios "para que podamos seguir ofreciendo más variedad de programas de televisión y películas".

El plan básico de Netflix, que permite sólo un flujo a la vez, se mantendrá en 8 dólares al mes en Estados Unidos.

(Repored de Eva Mathews en Bengaluru y Lisa Richwine en Los Angeles; Editado en español por Javier López de Lérida)