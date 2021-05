Signal expone a Facebook sobre cómo usa tus datos con los anunciantes

Cargando...

Estados Unidos

Signal lanzó una campaña publicitaria en Instagram (propiedad de Facebook), para publicar anuncios que les mostraran a los usuarios sus propios datos utilizados por un anunciante en línea. Básicamente, los anuncios que formarían parte de la campaña mostrarían parte de la información recopilada sobre el espectador que utiliza la plataforma publicitaria.

“Creamos un anuncio dirigido con múltiples variantes diseñado para mostrar los datos personales que Facebook recopila sobre el usuario y a los que vende acceso” dice el equipo de Signal.Uno de los anuncios decía cosas como “recibiste este anuncio porque eres profesor, pero lo más importante es que eres Leo (y soltero)”. Otro de los anuncios decía “este anuncio usó tu ubicación para ver que estás en Moscú. Te gusta apoyar la comedia de sketches y este anuncio cree que te vistes de mujer”.

Como era de esperar, a la compañía de Mark Zuckerberg no le ha gustado la idea y tras revisar los anuncios de Signal no solo no los ha publicado, sino que ha cancelado su cuenta de anunciante. Signal explica que empresas como Facebook no están construyendo tecnología para el usuario, sino para sus datos. “Recogen todo lo que pueden de Facebook, Instagram y WhatsApp con el fin de vender visibilidad de las personas y sus vidas”.

El servicio, que es uno de los abanderados de la privacidad y el buen uso de los datos personales asegura que “la forma en que funciona la mayor parte de Internet hoy en día se consideraría intolerable si se tradujera a análogos comprensibles en el mundo real, pero perdura porque es invisible”.