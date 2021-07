“The Game of Life”, el nuevo juego de mesa de Super Mario

Cargando...

Estados Unidos

The Game of Life: Super Mario Edition, será un juego de mesa para cuatro jugadores, en el cual, los participantes tendrán que recorrer los mundos ya conocidos en los videojuegos de Super Mario hasta llegar eventualmente cumplir el objetivo de todos los juegos “llegar al castillo de Bowser y derrotarlo”.

La encargada de traer este juego de mesa será Hasbro, quien comento que otra de las novedades que traerá The Game of Life: Super Mario Edition, es que el mapa no será lineal, sino que se trata de un mundo abierto. Los personajes se encontrarán con varias bifurcaciones en su camino, en un sistema que suena muy parecido a lo que fuera el Mario Party original.

Cargando...

Así mismo, a lo largo de la partida habrá diversos minijuegos de varios tipos en los que los participantes tendrán que competir. El juego vendrá con cuatro personajes que son Mario, Luigi, Yoshi y la Princesa Peach, mientras que en el trayecto del juego se podrá conseguir la ayuda de algunos acompañantes que serán Donkey Kong, Toad, Rosalina y Waluigi.

The Game of Life: Mario Edition estará disponible desde el próximo 1 de agosto y su precio oscilará alrededor de 29 dólares. El paquete completo incluye, además de las cuatro figuras de los personajes principales, 60 cartas de minijuegos, 95 cartas de monedas y más. Y está enfocado en un público familiar, como casi todos los videojuegos que existen de Mario y sus amigos.