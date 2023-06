Usuarios reportan fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook, aunque el chat sigue funcionando

Cargando...

Fue un suplicio para algunos, y una bendición para otros: WhatsApp funcionaba, pero no se podían mandar notas de voz, ni archivos adjuntos como fotos o videos. Como sucede en estos casos, fue Twitter donde todos confirmaron, la tarde de hoy, que el problema no era propio, sino general: alguna falla en el funcionamiento del mensajero. Se desconocen los motivos de la falla, y la compañía no ha dicho, por ahora, a qué se debió.

La buena noticia es que a diferencia de otras ocasiones, el envío de mensajes de texto no fue afectado, por lo que las comunicaciones vía el mensajero instantáneo que el ucraniano Jan Koum creó a partir de una mala experiencia enviando mensajes de texto de vacaciones en la Argentina seguían en pie.

Alrededor de las 15:30, usuarios de las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook, las tres de la empresa Meta, comenzaron a reportar fallas en el servicio, según el sitio Downdetector. Por supuesto, el más problemático, por su tamaño, era WhatsApp, aunque cualquier falla en estos tres servicios será notoria: tienen más de 3000 millones de usuarios.

¿Hay algo para hacer en estos casos? No mucho: por lo general este tipo de fallas no dura mucho tiempo. Y el hecho de que el chat de texto siguiera funcionando era un alivio para quienes usan estas herramientas para mantenerse en contacto con amigos y familiares, o lo usan como herramienta laboral; fue cuestión de tener paciencia y esperar a que se solucione el envío de audios y otros elementos multimedia.

En otras ocasiones, este tipo de funcionamiento errático se solucionó en menos de dos horas; rara vez sucede lo de octubre de 2021, cuando toda la red de WhatsApp, Facebook e Instagram estuvo fuera de combate por más de siete horas. En el caso de hoy los problemas duraron algo más de media hora.

Cerca de las cuatro de la tarde, WhatsApp confirmó los problemas para enviar contenido multimedia, aclarando que ya lo estaba solucionando.