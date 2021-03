Valoran la china Ant Group en más de 200.000 millones de dólares

Cargando...

Por Julie Zhu y Kane Wu

HONG KONG, 16 mar (Reuters) - Algunos de los inversores globales de Ant Group han valorado la firma china de tecnología financiera en más de 200.000 millones de dólares basándose en sus resultados de 2020, dijeron fuentes con conocimiento del asunto, lo que supone una estimación más sobria tras el archivo de su oferta pública inicial y la reestructuración forzada del grupo.

La cifra está al menos un tercio por encima de la valoración de Ant después de su última recaudación de fondos en 2018, cuando surgió como la empresa tecnológica no cotizada más valiosa del mundo, aunque está muy lejos de los 315.000 millones de dólares que pregonaba para lo que iba a ser la mayor salida a bolsa del mundo.

Las esperanzas de los inversores de obtener una ingente rentabilidad se desvanecieron cuando el escrutinio regulatorio echó por tierra una oferta pública inicial de 37.000 millones de dólares días antes de la salida a bolsa de Ant en noviembre. La reestructuración del grupo chino ordenada por el regulador ha hecho que algunos sean más conservadores con sus análisis internos.

Cargando...

Reuters informa por primera vez en esta nota de las estimaciones revisadas de los inversores sobre la valoración de Ant, que determinará su rentabilidad.

Warburg Pincus LLC valoró a Ant en algo más de 200.000 millones de dólares a finales de año, basándose en los resultados de 2020 y en el análisis de empresas comparables, dijo una de las fuentes. La firma estadounidense de capital riesgo vendió parte de su participación a principios de 2020 a una valoración de 190.000 millones de dólares en una transacción privada, dijeron otras fuentes.

Otro inversor dijo que su estimación, basada en las últimas cifras financieras de Ant, no es muy diferente de la de Warburg.

Warburg declinó hacer comentarios sobre la valoración de Ant y no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la transacción de su participación.

Cargando...

La valoración de Ant y el calendario revisado de su salida a bola no están claros, ya que la filial de Alibaba Group Holding Ltd aún no ha finalizado su plan de reestructuración.

Sin embargo, su negocio en el trimestre octubre-diciembre se vio poco afectado por el escrutinio regulatorio, dijo una de las fuentes, que declinó ser identificada ya que el asunto es privado.

Ant declinó hacer comentarios.

(Información de Julie Zhu y Kane Wu; editado por Sumeet Chatterjee y Christopher Cushing; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)