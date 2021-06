A falta de asistentes, madre decide invitar por Facebook al cumpleaños de sus hijos

Cargando...

México

El caso de una madre en Nuevo León, México, se hizo viral en las redes sociales, luego de hacer pública la invitación a la fiesta de cumpleaños de sus hijos Gerardo de 5 años y Asís de 4, esto nos demuestra que las madres son capaces de hacer cualquier sacrificio por sus hijos.

El domingo pasado, Montserrat compartió una publicación en Facebook para mostrar su decepción de la gente que invitó a la fiesta de sus pequeños Gerardo y Asís. A pesar del castillo inflable, la comida y las actividades, nadie se presentó a la fiesta, así que la madre de los festejados hizo pública la invitación a todo su círculo de contactos.

“Si no me hablan o me conocen no importa, si gustan venir el brincolín estará hasta las 11 pm”, escribió. “No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen ‘amigos’ como ellos me dicen”.

La publicación se hizo viral, y a las pocas horas ya había decenas de padres con sus hijos en la fiesta.

“No tengo palabras para agradecerles las muestras de solidaridad y empatía que tuvieron hacia mis hijos Gerardo y Asís, no tengo como agradecerles a todos y cada uno de los que vinieron”.

La señora incluso señaló que llegó gente de otros municipios, y agradeció especialmente a los que llegaron con regalos, disfraces y espectáculos. Para Monserrat los regalos eran lo de menos, ella quería que sus hijos no la pasaran solos el día de su festejo, y gracias a la comunidad sus hijos tuvieron una fiesta inolvidable.