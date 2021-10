¡A los 93 años! Abuelita se gradúa con honores de la universidad

Cargando...

Una historia de superación personal logró causar gran sensación en Twitter, sirviendo de inspiración a muchas personas para no abandonar sus metas.

"Hoy mi abuelita se graduó de la universidad de Administración de empresas a sus 93 años y no me canso de presumirla en todos lados", compartió Maricruz la nieta de doña Josefina Cruz Blancas en su cuenta de Twitter @RsMaricruz. Rápidamente la publicación con fotos del momento de graduación de su abuela se viralizó y la historia ahora da la vuelta al mundo.

María Josefina Cruz Blancas y García es una abuela mexicana que por su gran esfuerzo y dedicación se ha convertido en un ejemplo que demuestra que la edad no importa si las ganas de alcanzar un objetivo están. Luego de mucho estudiar, el día finalmente llegó: ayer, miércoles 20 de octubre, acompañada por sus hijas, nietos, bisnietas y una tataranieta, la mujer recibió el título de Licenciada en Administración.

Como si eso fuera poco obtuvo muy buenas calificaciones en cada una de las materias que curso y rindió en el establecimiento donde cursó la licenciatura.

La conmovedora historia de la abuelita graduada conmovió en las redes sociales, donde no pararon de felicitarla y mencionaron que se había convertido en una fuente de inspiración para muchos usuarios. Sin embargo, el comentario que más destacó en Twitter fue el del usuario @EdgarLCh, quien dijo haber sido profesor de Historia de la abuelita, e indicó que fue una excelente alumna.

“Me llena de orgullo y honor, poder decir que fui profesor de esta señora. Aunque, he de confesar, que, a la mitad de las clases, me sentaba a escuchar todo lo que ella contaba. ¡Pues con un inmenso honor me atrevo a decir que fui yo quien aprendió de este maravilloso ser humano! ¡Mil felicidades Crucita!".