Actor de Star Wars y Harry Potter aparece muerto en una estación de trenes

Mundo

Paul Grant, actor de cine y doble de riesgo que interpretó de adolescente a un ewok en "El retorno del jedi" y que después fue un duende en "Harry Potter y la piedra filosofal" fue encontrado inconsciente el jueves pasado en la salida de la estación de Kings' Cross de Londres (donde también se filmó la película del niño mago), según han comunicado fuentes de la policía londinense.

Tras permanecer varios días en el hospital fue declarado con muerte cerebral y falleció el domingo.

Grant tenía 56 años y medía 1,32 metros de altura, lo que le sirvió para su carrera como actor. Además de en Star Wars y Harry Potter, Grant apareció en "Willow", con Val Kilmer, en "Dentro del laberinto", con David Bowie, "Leyenda", de Ridley Scott, y en la comedia "Deuce Bigalow 2", todos en los años 80, publica elmundo.es.

Específicamente interpretó Kneesaa, uno de los ewoks que ayudan a la Alianza Rebelde en la última entrega de la trilogía original de George Lucas en 1983, y a Griphook, quien es el duende de Gringotts que conduce a Harry Potter a su bóveda en la primera entrega de la historia del joven mago.

Después, Grant se convirtió en un personaje más o menos marginal. En 2014, concedió una entrevista en la que explicaba que había gastado todo su dinero en alcohol, cocaína y prostitutas y que había perdido a su familia.

“Necesito ayuda. He estado en la cocaína y ha empeorado. Bebo y fumo lo que puedo”, aseguró en esa ocasión. “Tenía una familia, estaba casado, ahora estoy divorciado. Lo he perdido todo No tengo nada, mis cosas, fotos, ropa están por todos lados’, agregó. “No sé lo que quiero en este momento. Tenía dinero, lo eché todo a perder, lo gasté en drogas y prostitutas”, cita biobiochile.cl.