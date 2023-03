“Me estoy muriendo”: Sam Neill, actor de 'Jurassic Park', revela que padece cáncer de sangre

Cargando...

En las últimas horas, el actor neozelandés, Sam Neill, que interpretó al doctor Alan Grant en la icónica película Jurassic Park, reveló que se encuentra en un tratamiento para combatir un cáncer en sangre.

Su enfermedad se encuentra en fase tres y escribió en sus memorias que se está "muriendo" por cuenta de la enfermedad que le fue diagnosticada hace un año, según contó.

El actor de 75 años hizo esta revelación en su libro “¿Did I ever tell you this?” (“¿Alguna vez te dije esto?”) que será publicado la próxima semana.

Al descubrir la enfermedad, Sam Neill decidió llevar a cabo la escritura, para así enfocarse en otros aspectos de su vida. Imagen: AFP

“La cosa es que me estoy muriendo. Posiblemente me esté muriendo. Puede que tenga que acelerar esto. Me encontré sin nada que hacer”, dijo a los medios de comunicación.

Pese al desalentador panorama por la evolución del cáncer, Sam Neill recibe quimioterapia y se encuentra en remisión. Además, dejó en claro que “no tiene miedo a morir”, pero que le gustaría vivir más tiempo.

Sam Neill padece un linfoma de Hodgkin, una enfermedad rara que afecta al sistema inmunitario. Nephron

“Me fastidiaría, porque me gustaría tener una o dos décadas más. Hemos construido unas terrazas preciosas, tenemos olivos y cipreses, y quiero estar aquí para verlos madurar. Y tengo mis encantadores nietos, quiero verlos crecer. Pero ¿morir? Me da igual”, concluyó.