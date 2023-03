Albertina habla de su concierto en Brasil y estrena una nueva canción junto al grupo folklórico Aullagas

Tomándolo con humor, la influencer y Tiktoker Albertina Sacaca, habló brevemente sobre su participación en el concierto, dijo que le faltó mucho, pero le dio pánico escénico, sin embargo, agregó que, si lo tiene que hacer, lo hará de nuevo.

“Mi concierto en Brasil ha sido todo un éxito la gente quiere que siga cantando, y seguiré practicando mis notas altas, a esta nota no llega cualquiera”, dijo Albertina, demostrando que, pese a las críticas, continuará no solo con sus proyectos musicales, si no con todos los trabajos que realiza.