¿Aliens en Miami? Aseguran haber visto sombras de tres metros en un mall

Todo comenzó como una loca teoría de una invasión extraterrestre en las afueras de un centro comercial de Miami y terminó con cuatro adolescentes detenidos la noche del 1 de enero. Las redes sociales jugaron su papel y se viralizaron videos que abonaban la presencia de una figura extraña, un alien.

El episodio ocurrió en Bayside Marketplace, ubicado en el 401 Biscayne Blvd R106 de Florida, y requirió una fuerte intervención de la Policía local, situación que alimentó la teoría de la invasión extraterrestre porque en esos videos virales de dudosa procedencia podía observarse una figura alienígena alta y de color grisáceo.

Aliens en Miami: la versión de la Policía local

El dato de los cuatro adolescentes detenidos es una de las claves para lograr entender esta historia que de ciencia ficción no tiene mucho. Es que alrededor de 50 jóvenes comenzaron a lanzar todo tipo de pirotecnia generando pánico entre la gente que se encontraba en el shopping, mucho más teniendo en cuenta los incontables casos de tiroteos que suceden a menudo en Estados Unidos.

Advertidos por esta situación es que cerca de 60 patrullas llegaron al lugar temiendo que se trataba de ruidos de disparos.

"La policía fue enviada para controlar la multitud debido a que los jóvenes se negaron a irse, dijo el oficial de información pública del Departamento de Policía de Miami, Michael Vega, a NBC News. "Algunos locales cerraron temporalmente para permitirnos despejar el área", detalló sobre el operativo.

Vega descartó todas las teorías y dijo que los extraterrestres no tuvieron nada que ver con el incidente del lunes.

"No había extraterrestres. No se cerró ningún aeropuerto. No se oculta nada al público. JAJAJA", agregó.

