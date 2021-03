Alumno apuesta su calificación en partida de 'Call of Duty' y pierde

Cargando...

Algunos alumnos conocen perfectamente el arte de la negociación con sus profesores, y logran sustituir sus calificaciones e incluso aprobar una asignatura que daban por perdida gracias a alguna facilidad que ofrezca el docente, como créditos extra o actividades extracurriculares. Sin embargo, un chico lanzó una propuesta arriesgada a su profesor: jugarse un 10 como calificación contra reprobarlo según el resultado de un enfrentamiento mano a mano en el popular videojuego Call of Duty: Warzone.

El profesor, cuya segunda ocupación es la de ser tiktoker, accedió a la propuesta de su alumno, y aprovechó la red social china para presumir el resultado de la partida en un video.

"El otro día me encontré con este mensaje: 'Profe, un pvp (player vs player, enfrentamiento directo en lenguaje gamer), y si gano me pone 10 y si pierdo me reprueba', y, pues, esto fue lo que sucedió...", relata Juan Holguín en el video.

A continuación, apreciamos algunas imágenes de la partida en línea que mantuvieron el docente y el alumno, acompañadas por frases como "¡Toma!" y "Fíjate que no me gusta tu cráneo, ¡déjame quitártelo!", mientras vencía en continuas ocasiones a su contendiente. Finalmente, observamos los resultados de la partida, donde salió ganador el profesor.

"Y pues, adivinen ahora a quién voy a reprobar...", presumió el profesor Juan.

"Moraleja: no retes al profesor", destacó a pie del video.

Gracias a sus canciones, parodias y sketches de momentos en las clases en línea, el profesor ha ganado popularidad dentro de la app, haciéndolo crecer de manera exponencial en tan solo meses, pues su primer video lo subió en enero de este año.

Actualmente, el usuario ha logrado más de 232 mil seguidores y acumula 3.9 millones de likes, acompañados por cientos de comentarios donde apoyan su contenido, principalmente cómico y anecdótico, pero también de servicio a otros profesores.