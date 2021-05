Peru

Cuando era un niño Rubén Véliz, tenía que caminar dos kilómetros diarios hasta su colegio en Huancayo. Era tan largo el trayecto y tan duros sus zapatos, que sus pies terminaban con muchas heridas. Fue así como pasó el tiempo, hasta casarse con su esposa Eliana, con quien tuvo hijos, mientras se desempeñaba como vendedor ambulante de calzado.

“Mi esposa y yo somos de Huancayo, llegamos a la capital, me puse a estudiar, pero al casarme ya el dinero no alzaba y me dediqué a comprar zapatos y a vender de manera ambulatoria y también hacía taxi”

Este hombre de esfuerzo, conocía más que cualquiera la necesidad de existieran zapatillas de un precio adquirible que no lastimaran los pies. Que sean suaves y cómodas, para que muchos niños y trabajadores como lo ha sido él, puedan trasladarse hacia su colegio, universidad u oficina sin sufrir por las heridas.

De niño Rubén siempre pensó en el día en el que él tendría zapatillas que no lo lastimen, y cuando lo logró, quiso hacer de ese su rubro laboral. Pero no podía ser por siempre un vendedor ambulante y dándose se cuenta que el negocio del calzado iba en alza, decidió vender su Volkswagen con el que hacía taxi, para arriesgarse emprendiendo.

“Un día una señora me tomó una carrera en mi taxi y la llevé al Centro de Lima, a una galería donde vendían muchas zapatillas y me llamó la atención, le conté a mi esposa y averigüé de dónde las compraban y era de Chile, así que me fui y empezamos a vender varias marcas, hasta que supe que estas se hacían en China y me fui solo, arriesgando todo hasta que encontré la fábrica”