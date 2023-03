Cargando...

La noche del sábado 4 de marzo, Ana Bárbara se presentó de manera exitosa en el Auditorio Nacional como parte de su gira llamada “Bandidos Tour”, sin embargo, la noche no terminó como se esperaba debido a que sufrió una aparatosa y fuerte caída en plano escenario que hizo que sus fans se preocuparan, informa heraldodemexico.com.mx.

Este desafortunado momento que vivió Altagracia Ugalde Motta, como realmente se llama Ana Bárbara, ocurrió en la recta final de su concierto, se encontraba interpretando el tema “Fruta Prohibida” acompañada de un numeroso mariachi y para este tema la cantante estaba vistiendo una especie de jumpsuit rojo, el cual, tenía la peculiaridad de ser sumamente largo y fue precisamente este elemento el que hizo que dicha prenda se enredara entre sus tacones, provocando un resbalón que la mandó directamente al suelo de forma aparatosa.

Tras el fuerte golpe que se dio, “La Reina Grupera” dio una muestra de profesionalismo y aunque se quedó tirada por algunos segundos siguió cantando desde el suelo y también se le escuchó decir “estoy bien”, por lo que sus músicos no detuvieron la música para continuar el show, momentos después dos de sus músicos la ayudaron a ponerse de pie y antes de seguir cantando la cantante gritó: “De otras peores me he levantado chin…” por lo que se llevó la ovación de su público.

Luego de sobreponerse de este desafortunado momento, Ana Bárbara optó por quitarse los altos tacones que estaba utilizando y fue así como decidió continuar su show descalza para evitar una nueva caída, por lo que dicho gesto nuevamente le valió ser ovacionada por el respetable que abarrotó “El Coloso de Reforma”.

Es importante señalar que esta desafortunada caída de Ana Bárbara pudo haber terminado en tragedia pues en las imágenes se pudo ver que al caer su tobillo sufrió una fuerte torcedura que pudo ser algo más serio, afortunadamente esto no ocurrió y todo quedó en una anécdota que no olvidará jamás.

Como era de esperarse, el video de la caída de Ana Bárbara se hizo viral en distintas redes sociales, no obstante, más allá de burlas, “La Reina Grupera” causó preocupación entre sus fans, quienes reconocieron su profesionalismo por haberse repuesto de un vergonzoso momento de esa magnitud.

Hasta ahora, Ana Bárbara no ha hablado abiertamente de este desafortunado momento que le tocó vivir pues dejó ver que todavía está sumamente emocionada por el increíble concierto que ofreció en el escenario más importante de todo el país, por lo que quedó claro que dicho momento no opacó su felicidad.