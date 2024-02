Año Bisiesto: Rituales para la buena suerte que puedes hacer este 29 de febrero

Cargando...

De acuerdo a varios espiritistas, especialista en la ciencia de lo oculto han indicado que este 29 de febrero es una “fecha portal” que puede materializar los anhelos y sueños de cada persona, sólo debes hacer sencillos rituales para activarlo, ¿será?

Como todos sabemos cada 4 años llega el año bisiesto y en verdad el mundo celebra los 29 de febrero como fechas extremadamente especiales, debido a que no siempre podemos acceder a ellas.

Esta fecha muchas personas a realizar algún tipo de manifestación con el objetivo de atraer la suerte y abundancia a la vida, dejando lo viejo atrás y esperando mejores días, sobre todo aprovechando la energía de este 29.

¿Cuál es el mejor ritual?

Bueno acá es importante saber la intención que tenga cada persona, muchas recurren a las denominadas horas espejo para potenciar aquello que anhelan, por lo que recomiendan aprovechar el 11:11 para manifestar.

De acuerdo a lo esotérico hoy hay un portal que no volverá a presentarse en cuatro años, por tal motivo te recomiendan tener una vela blanca, sal gruesa y palo santo a la mano. Estos son los rituales para manifestar.

¿Qué necesitas para abrir caminos?

Coloca una vela blanca en un plato, decretar tres veces en voz alta: "Con esta vela, absorbo toda energía negativa que me está bloqueando de integrar energías más altas y prósperas, con ayuda de lo divino mi vida mi mente y mi presente se llenan de abundancia de felicidad y de vitalidad. Me abro a la prosperidad de mi vida, me abro a recibir las bendiciones de mi vida, me abro a recibir la plenitud, la felicidad y el amor en mi vida.

Lo divino me facilita el que todas estas energías entran a mi vida, acepto e integro todas estas energías en mí y en todas las áreas de mi vida así sucede así será y así es". Después, espera que tu vela se consuma y deshazte de los restos decretando "me despojo de estas energías".

¿Y qué hago para conseguir lo que necesito?

A cualquier hora, poner en el centro del papel 29 de febrero y escribir alrededor de él todos los sueños y metas que deseas conseguir. Una vez terminado, echar canela en polvo en el papel y soplar a una ventana para que el polvo salga de donde te encuentres. Deberás guardar el papel hasta que veas tus sueños realizados.

¿Necesito dinero? ¿Qué hago?

Coloca una veladora dorada en un altar junto a tres monedas del mismo color y una copa de agua con sal. Tras prender la vela abre las manos con las palmas hacia arriba cierra los ojos y por unos minutos visualízate rodeado de una hora dorada recibiendo todo aquello que deseas. Finalmente decreta y agradece al universo por todo lo que recibes, ejemplo: "Universo, te agradezco toda la abundancia que me otorgas en este día tan mágico. Gracias".