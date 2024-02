'Ayuda, por favor': Una mujer es atacada por su pareja en una transmisión en vivo

México

Una mujer sufrió una brutal agresión mientras realiza un live en la plataforma de Facebook, ocurrió cuando María Joaquina Robles Gonzáles de México, más conocida por sus seguidores como “Majo Robles” hacía su transmisión en la que fue agredida por su pareja.

Majo inició su ‘vivo’ como cualquier otro día, cuando poco a poco todo se fue sintiendo incómodo, cuando su agresor ingresó a la habitación y empezó a lanzarle cosas, evidenciando su molestia.

Cuando las cosas se pusieron realmente tensas ante las continúas agresiones, hizo la señal internacional de socorro en caso de violencia de género, misma que consiste en extender y bajar cuatro dedos de la mano.

Sus seguidores se dieron cuenta que de la señal y alertaron a las autoridades. Personal policial logró llegar a tiempo y detuvieron al hombre por violencia de género. Horas más tarde Majo aclaraba lo ocurrido desde una patrulla en Ciudad Judicial, Oaxaca, mostrando heridas en el rostro y nariz.

"Les agradezco chicas porque si yo no me iba de ahí no es por otra cosa, sino porque no tenía a dónde ir (...) el miedo me hacía no pedir ayuda", dijo horas después en otra transmisión en vivo.