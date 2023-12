Cargando...

En los últimos días, las redes sociales han ardido con la noticia de un escándalo que involucra al astro del fútbol, Lionel Messi, y la influencer Fernanda Campos. La joven reveló haber tenido un “affaire” (amorío) con el jugador, compartiendo detalles picantes y dejando a todos boquiabiertos.

Lo que comenzó como una explosión de rumores alcanzó su punto álgido cuando se filtraron los supuestos chats entre Messi y Campos, revelando un interés significativo por parte del futbolista hacia la influencer, a pesar de ser un hombre casado con Antonela Roccuzzo, madre de sus tres hijos.

La incógnita sobre la reacción de Roccuzzo ante estas revelaciones mantenía en vilo a los seguidores de “La Pulga”. La esposa del jugador, conocida por su presencia activa en redes sociales, guardó silencio durante aproximadamente una semana. Sin embargo, su regreso a Instagram el pasado 8 de diciembre dejó a muchos sorprendidos.

Antonela Roccuzzo eligió reaparecer en un evento de moda sin Lionel Messi a su lado, sin hacer mención alguna a las acusaciones de infidelidad que circulaban en las redes. Luciendo un elegante atuendo negro, la argentina compartió una felicitación a Victoria Beckham y Vogue Magazine, rompiendo su silencio de manera enigmática.

“Congrats Victoria Beckham and Vogue Magazine. Wearing the best jeans ever”, se puede leer mientras luce un elegante outfit negro muy sonriente. “Vistiendo los mejores jeans de todos los tiempos”, es la traducción al español.

Este episodio evoca situaciones similares vividas por otras celebridades, como Shakira y Gerard Piqué, quienes enfrentaron rumores de infidelidad que, finalmente, confirmaron meses después. La pregunta que surge ahora es si Antonela y Messi seguirán un camino similar o si revelarán novedades sobre el futuro de su relación en los próximos días.

Mientras tanto, Fernanda Campos, la influencer en el centro de la tormenta, decidió dar su versión de los hechos en una entrevista con Perú 21. Aunque admitió el contacto inicial con Messi, evitó compartir detalles sobre las conversaciones. Además, la joven tomó precauciones legales, anticipándose a una posible demanda por parte del jugador argentino.

“Cuando Messi vio mis historias, entré en su perfil, pero no podía escribirle. Después de una semana él me mandó un DM. Él me habló primero. Conversamos y todo fluyó muy bien (hasta que se filtraron los chats)”, expresó.

La trama sigue desarrollándose, y el mundo del deporte y el entretenimiento aguarda con expectación para conocer el desenlace de este escandaloso episodio que sacudió la vida personal de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.