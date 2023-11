¿Separados? Así es el romántico restaurante de Disney al que fueron Messi y Antonela

Florida, Estados Unidos

Lionel Messi aprovechó el comienzo de sus vacaciones para pasar unos días en los parques Disney junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Todo esto en medio de rumores de divorcio que hablan de desencuentros en la pareja. Entonces, parece que han decidido dar fin a las habladurías y se muestran más juntos que nunca.

Messi y Antonela en "Be Our Guest". Foto: tn.com.ar.

Así, luego de pasear por algunos de los parques y de subirse a los juegos, este lunes decidieron comer en uno de los restaurantes más elegantes y románticos que tiene el lugar: “Be Our Guest”.

Se trata de un establecimiento gastronómico temático, que está basado en la famosa película de animación de La Bella y la Bestia. Fue Antonela la que compartió en sus redes algunas imágenes de la decoración y la carta del lugar, entre otras.

Be Our Guest, el restaurante de Disney en el que comieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo (Foto: página web Be Our Guest Restaurant)