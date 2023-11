La respuesta de Messi y Antonela ante los rumores de divorcio

Cargando...

Estados Unidos

Tras los rumores de separación y divorcio entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, la pareja respondió, pero no lo hizo con declaraciones, sino con acciones. Y es que la familia Messi en su conjunto decidieron que el primer destino para disfrutar durante sus vacaciones son los parques de Disney World Resort de Orlando, Florida.

Luego de la victoria de la selección argentina ante Brasil en el último partido del 2023 con la celeste y blanca, Lionel regresó a los Estados Unidos para comenzar sus vacaciones, dado que también terminó la temporada en el Inter Miami y la nueva se inicia en unos meses. Entonces, decidió aprovechar estas semanas de relax junto a su familia.

Este sábado, Antonela Roccuzzo, Thiago, Ciro, Mateo y Messi visitaron en los parques de Disney, donde causaron furor a su paso. Agarrados de la mano, intentaron pasar desapercibidos en su ingreso, pero como les ocurre casi siempre cuando van a lugares tan concurridos, no lo lograron.

En videos compartidos en redes sociales, se los ve caminar juntos mientras siguieron a una mujer que les abrió paso entre los fanáticos que se les querían acercar.

Antonela y Lionel se mostraron atentos y mantuvieron la sonrisa todo el tiempo. Ambos lucieron looks total black -con gorras incluidas- para intentar no llamar la atención, algo que sin dudas no lograron porque las imágenes de su llegada se viralizaron rápidamente, publica La Nación.

Los tres niños también acapararon la atención, al mostrarse con gestos muy serios mientras avanzaban por el lugar. En cuanto a sus looks, también fueron halagados en las redes sociales, ya que tanto Thiago como Mateo llevaron puesta la campera oficial de la selección argentina color celeste, con el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales, ya que ni el astro argentino ni Antonela habían compartido un contenido al respecto en sus cuentas personales.

Los siguientes compromisos de la albiceleste y la temporada 2024 del soccer en Estados Unidos se reinician a mediados de enero, por lo que es probable que Messi siga disfrutando del tiempo libre con su familia.

