Aparece una cobra de dos cabezas en la India

India

Los funcionarios forestales de Uttarakhand han rescatado una rara cobra de dos cabezas de la división forestal de Kalsi del distrito de Dehradun, India.

Adil Mirza, quien ha estado rescatando serpientes durante los últimos 15 años y ahora trabaja con el departamento forestal, dijo que el departamento forestal recibió una llamada de rescate sobre una pequeña cobra en las instalaciones de una unidad industrial en el área de Vikas Nagar del distrito el jueves.

“El DFO Kalsi me indicó que fuera a rescatar a la cobra. Cuando fui allí, me sorprendió ya que era una cobra de dos cabezas. En mis 15 años como cazador de serpientes, nunca me había encontrado con un espécimen así. Es una serpiente muy rara ”, dijo.

Mirza dijo que la longitud de la cobra es de alrededor de un pie y medio y que parecía tener menos de dos semanas.

BB Martolia, DFO Kalsi, dijo que la rara cobra ha sido enviada a un centro de rescate en el zoológico de Dehradun, donde los médicos veterinarios la revisarán. “Después de que los médicos lo revisen, se decidirá si liberar a la serpiente o conservarla para un estudio. Tales serpientes rara vez sobreviven en la naturaleza ”, dijo.