Ben Affleck envía un vídeo a una chica que le rechazó en una app

El nombre de Ben Affleck no para de sonar ni de ocupar titulares en las últimas semanas, sobre todo desde que saliera a la luz la ruptura entre Jennifer López y Álex Rodríguez. La estrella de Hollywood fue cazado en el domicilio la cantante y muchos recordaron los hermosos momentos que dejaron años atrás, pero mientras los rumores siguen circulando, Ben no olvida las formas para ligar que ha estado utilizando recientemente. Lo que ocurre es que no siempre le ha ido como deseaba.

Es un secreto a voces que Affleck tiene abierto un perfil en Raya, la aplicación para ligar destinada exclusivamente para famosos, pero ni siquiera ahí se libra de que la gente piense que alguien está suplantando su identidad para aprovechar de su fama. La última en hacerlo ha sido la tiktoker Nivine Jay, que no se creyó que el actor de 'Batman' o 'Pearl Harbor' le hubiera dado 'match' y en lugar de entablar conversación, decidió suprimirle.

El estadounidense optó entonces por enviarle un vídeo a su perfil de Instagram y así confirmarle que efectivamente era él el que había pulsado el botón al ver su perfil, y estas imágenes han sido compartidas ahora por Nivine lamentando profundamente su error. "Hice 'match' con Ben Affleck en Raya y pensé que era falso, así que se lo quité y él me envió un vídeo por Instagram", confirmó la joven, que tiene más de 30.000 seguidores en la red social.

"Nivine, ¿por qué me quitaste el 'match'? Soy yo. Puedes verlo tú misma aquí", expresaba el actor en las imágenes. La publicación se ha hecho viral en Estados Unidos y acumula ya más de 4.5 millones de reproducciones, aunque el contador no deja de aumentar. Así, Affleck suma un nuevo titular relacionado con su vida sentimental mientras muchos de sus seguidores ansían que retome su historia de amor con JLo.