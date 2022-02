Billie Eilish detuvo su concierto para ayudar a una fan que necesitaba un inhalador

Cargando...

Atlanta, Estados Unidos

La cantante Billie Eilish interrumpió su último concierto para preocuparse por la salud de una de sus admiradores, que estaba teniendo problemas para respirar.

El recital, que tuvo lugar en Atlanta (Estados Unidos), fue uno de los primeros de su gira "Happier Than Ever", que comenzó hace apenas unos días. En mitad de su actuación, la artista señaló con el dedo hacia un punto de la audiencia que le llamó especialmente la atención. “¿Está todo bien por aquí?”, cuestionó al darse cuenta de que una de sus seguidores entre la multitud estaba experimentando un ataque y no respiraba correctamente, decidió pararlo todo. “Espera. Te ayudo”, dijo, acercándose a la zona del escenario en la que se encontraba la fan.

Después de que la afectado le comunicara que necesitaba un inhalador para recuperarse, Eilish se dirigió inmediatamente a varios miembros de su equipo sobre el escenario para preguntarles si alguien podía conseguir uno. Mientras se realizaba la búsqueda del fármaco, la compositora estadounidense no dudó en consolar a su admiradora y pedir a los que le rodeaban que no se aglomeraran a su alrededor. “Chicos, denle algo de tiempo”, pidió. “Aquí cuidamos a nuestra gente. Esperaré a que todo el mundo se encuentre bien antes de continuar”. La multitud estalló en vítores ante su actitud, un momento que ha sido recogido en forma de vídeo y muy aclamado en las redes sociales desde entonces.

Cuando la intérprete de "Bad guy" y su equipo comprobaron que la fanático se sentía lo suficientemente bien como para quedarse en el lugar, articuló: “Te amo”. Antes de continuar con el resto del show, la cantante no dudó en tomarse un poco más de tiempo para compartir con los presentes un ejercicio rápido de respiración profunda, con el fin de calmar a cualquiera que lo necesitara.

Tras lo ocurrido, Twitter se ha llenado de comentarios. Algunos se han preguntado si el problema de la joven se debía a un ataque de ansiedad o asmático, algo que no se ha confirmado. Sin embargo, la mayoría de estas menciones aplaudían la reacción de la cantante.

Esta no es la primera vez que Billie Eilish detiene uno de sus shows tras preocuparse por el bienestar de sus seguidores. En septiembre de 2021, durante el festival The Governors Ball en la ciudad de Nueva York, interrumpió su actuación para echar en cara a los miembros de la seguridad del lugar que no ayudaran a las personas que estaban sufriendo desmayos entre la multitud. “Seguridad, ¿por qué no están prestando atención? ¿Cómo puede ser?”, gritó entonces, no sin antes preguntarle a la multitud: “¿Todo en orden? ¿Están bien?”.